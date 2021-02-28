После разгрома от Хетафе (0:3) Габриэл пришел в флэш-зону для общения с журналистами. Один из них спросил о возможном вылете Валенсии из Примеры по итогам сезона.

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Опытный защитник "летучих мышей" отвечал на вопрос со слезами на глазах: "Играть за такой большой, как Валенсия, больно... Но мы должны двигаться вперед. Мы исправим ситуацию и выведем команду туда, где она заслуживает быть".

После 25-ти туров дела у Валенсии и в самом деле не очень – всего 6 очков отделяют команду от зоны вылета.

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