Габовда рассказал, как украинские легионеры поддерживают связь в Венгрии – даже карантин не стал проблемой

Защитник Дебрецена Юрий Габовда заверил, что сохраняет контакты с соотечественниками, которые также выступают в чемпионате Венгрии.

"В принципе, я многих украинских игроков знаю, мы поддерживаем связь в чемпионате даже в эти трудные дни. За всех сказать не могу, но многих знаю.

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Большого чате между украинцами нет, но индивидуально со многими общаюсь – Харатин, Вайда, Надь, Кушнир. У них также возобновились тренировки в полноценных группах. Кто-то не тренировался 10 дней до этого и начали только сегодня", – рассказал Габовда программе Оставайся с Футболом.

Напомним, экс-игрок Карпат выступает в Венгрии с 2017 года и уже успел сменить три местных клуба.

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