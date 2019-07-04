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Габовда получил наказание от Халадаша за скандальный комментарий о "москальской морде"

17:03 114 Читати українською
Габовда получил наказание от Халадаша за скандальный комментарий о "москальской морде"
Юрий Габовда / Халадаш

Украинский полузащитник Юрий Габовда не примет участия в товарищеском поединке Халадаша против Краснодара-2 из-за скандального комментария.

"Наш клуб осуждает действия игрока, ведь в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с Краснодаром-2", – передает слова пресс-службы Халадаша Sport24.ru.

Напомним, Габовда брутально анонсировал спарринг против Краснодара на своей странице в Instagram, после чего заявил, что его аккаунт был "взломан".

К слову, Габовда выступал за Карпаты с 2006-го по 2011-й год, а также возвращался в клуб в 2014-м году. Сейчас универсал играет за венгерский Халадаш, который по итогам сезона опустился во второй дивизион местного чемпионата.

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