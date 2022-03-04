Защитник Юрий Габовда считает, что не имел морального права оставаться в стране, которая воткнула нож в спину Украины.

"Вчера я инициировал разрыв контракта с Торпедо-БелАЗ! У настоящего украинца должна быть честь и достоинство сверх того, чтобы в данный момент оставаться работать на территории страны, власть которой помогает проводить войну российским оккупантам против моей родной Украины. Считаю это аморальным!

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За период моей карьеры в Беларуси я встретил много хороших людей, у меня появилось много друзей, позиция которых тоже разделяется с нашим украинским народом! Таких людей я благодарю за это время! Скоро придет время, и мы снова все вместе споем гимн на всех территориях нашей матушки Украины! СЛАВА УКРАИНЕ! НЕТ ВОЙНЕ! NOT WAR!!" – написал Габовда в Facebook.

Напомним, 24 февраля российская армия начала подлое вторжение на территории Украины. На севере белорусы любезно создали свободный коридор для оккупантов.

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