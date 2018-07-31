Габовда объяснил, почему выбрал чемпионат Венгрии

Бывший нападающий Карпат, а ныне игрок ФК Халадаш, Юрий Габовда поделился впечатлениями от чемпионата Венгрии.

"В Украине и Беларуси после матча или выходной или восстановления. Здесь после игры сразу выходной, а после него сразу две очень сильных тренировки в день. В Украине ты приходишь на легкую тренировку, немного подурачиться, чтобы поднять настроение. Восстановительный день здесь четверг. В обязательном порядке сауны, джакузи. А уже потом игра. У нас наоборот – в четверг должен держать себя в тонусе.

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Инфраструктура есть в каждой команде, есть неплохая посещаемость, атмосфера на стадионе. Мне здесь все нравится. Хорошо, что стабильность в финансовом плане – зарплаты, премии. Везде есть стабильность, с 1-го по десятое число платят зарплату. Если возникает задержка, то у клуба могут быть серьезные проблемы от федерации футбола.

Уровень чемпионата? Возьмите Петряка. Ведь люди не тупые. Не думаю, что Шахтер будет отдавать игрока, чтобы он деградировал. Все прекрасно видят, какой уровень. Одна проблема здесь – команды очень слабо выступают в еврокубках. Очень большие деньги вкладываются в местный футбол и они где-то не соответствуют результатам в еврокубках.

Но здесь очень хороший трамплин попасть куда выше. Здесь много скаутов из Европы, которые забирают игроков", – цитирует Габовду издание tribuna.

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