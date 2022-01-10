Кубок африканских наций, 1-й тур

Группа С

Коморы – Габон – 0:1

Гол: Бупендза, 16

Встреча стала для сборной с Коморских островов первой в истории Кубка Африки. Символичность момента испортил счет на табло – команда уступила Габону.

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Все решилось в первом тайме. Голкипер выбил мяч в центр, Аутчанга прошел защитников и сбросил на Бупендзу. Аарон с острого угла ударил под дальнюю стойку. Роскошный гол, который смело можно назвать украшением первых двух игровых дней КАНа. Интересно, что за форвардом долго следило киевское Динамо , но в конце концов отказалось от идеи подписания.

Коморы хоть и имели моменты, но сравнять ситуацию на табло не сумели. Финальный свисток зафиксировал на табло 1:0 в пользу Габона. Все поединки 10 января завершились именно с таким счетом.