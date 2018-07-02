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Габи прибыл в Катар для прохождения медосмотра в Аль-Садде

15:25 31 Читати українською
Габи прибыл в Катар для прохождения медосмотра в Аль-Садде
Габи Фернандес (справа) / Фото из соцсетей

Полузащитник Атлетико Габи Фернандес близок к переходу в Аль-Садд.

Капитан мадридского Атлетико Габи прилетел в Катар и готовится пройти медосмотр в Аль-Садде, указано в твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 34-летнего футболиста составит 19 млн евро, а срок контракта – 3 года.

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Габи является воспитанником мадридского Атлетико. В системе клуба он находился с 2002 года.

Стоит отметить, в Аль-Садде полузащитник присоединится к своему соотечественнику, бывшему игроку Барселоны Хави Эрнандесу.

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