Габи официально стал игроком Аль-Садда

Бывший полузащитник Атлетико Габи Фернандес защищать цвета катарского Аль-Садда.

34-летний полузащитник подписал контракт с Аль-Саддом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение Габи с катарским клубом рассчитано на три года. Испанец будет получать 6 млн евро в год.

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Полузащитник является воспитанником мадридского Атлетико и выступал за клуб на протяжении всей профессиональной карьеры.

Стоит отметить, в Аль-Садде Габи присоединится к своему соотечественнику, бывшему игроку Барселоны Хави Эрнандесу.