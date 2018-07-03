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Габи официально стал игроком Аль-Садда

10:04 55 Читати українською
Габи официально стал игроком Аль-Садда
Габи Фернандес / Фото из соцсетей

Бывший полузащитник Атлетико Габи Фернандес защищать цвета катарского Аль-Садда.

34-летний полузащитник подписал контракт с Аль-Саддом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение Габи с катарским клубом рассчитано на три года. Испанец будет получать 6 млн евро в год.

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Полузащитник является воспитанником мадридского Атлетико и выступал за клуб на протяжении всей профессиональной карьеры.

Стоит отметить, в Аль-Садде Габи присоединится к своему соотечественнику, бывшему игроку Барселоны Хави Эрнандесу.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Мир Аль Садд Аль Садд Габи Фернандес Габи Фернандес Атлетико Атлетико
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