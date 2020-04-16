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Габи может вернуться в Атлетико – легенда мадридцев прекратит сотрудничество с командой Хави

19:01 10 Читати українською
Габи может вернуться в Атлетико – легенда мадридцев прекратит сотрудничество с командой Хави
Габи и Хави Эрнандес / Фото AP

Атлетико ожидает возвращения своего экс-капитана Габи Фернандеса.

Контракт Габи Фернандеса с катарским Аль-Саддом завершается летом и стороны не намерены продолжать сотрудничество, сообщает Football Espana.

Хави уже назвал свой тренерский штаб и первые трансферы в Барселоне

По информации издания, 36-летний испанец вдохновился работой Хави Эрнандеса на посту наставника Аль-Садда и решил начать свою тренерскую карьеру. Для этого Габи намерен вернуться в родной Атлетико и стать помощником Диего Симеоне.

Напомним, Фернандес считается легендой "матрасников", хавбек защищал цвета мадридцев более 10 лет.

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Теги
Хави Эрнандес Хави Эрнандес Габи Фернандес Габи Фернандес Атлетико Атлетико Испания Трансферы Аль Садд Аль Садд
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