Габи: Мне больно видеть Куртуа в футболке Реала

Бывший полузащитник Атлетико Габи Фернандес прокомментировал трансфер экс-голкипера "матрасников" Тибо Куртуа в Реал.

"Мне больно видеть Куртуа в футболке Реала. Когда ты играл с кем-то в одной команде и выигрывал вместе с ним трофеи, видеть его в составе принципиального соперника очень странно.

Реал – Атлетико: Куртуа рискует не попасть в заявку на матч, шанс для Лунина

Годин продлевает контракт с Атлетико? Он очень важен для клуба и не может уйти. Я говорил с ним и знаю, что слухи об интересе Ювентуса и Манчестер Юнайтед – правда. Диего – идеальный капитан для нас, нет ничего удивительного в том, что он получит новый контракт", – цитирует Габи а AS.

Напомним, что Габи, который является воспитанником мадридского Атлетико и выступал за клуб на протяжении всей профессиональной карьеры, этим летом перешел в катарский Аль-Садд.