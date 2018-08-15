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Габи: Мне больно видеть Куртуа в футболке Реала

12:50 50 Читати українською
Габи: Мне больно видеть Куртуа в футболке Реала
Габи Фернандес / фото: ФК Атлетико

Бывший полузащитник Атлетико Габи Фернандес прокомментировал трансфер экс-голкипера "матрасников" Тибо Куртуа в Реал.

"Мне больно видеть Куртуа в футболке Реала. Когда ты играл с кем-то в одной команде и выигрывал вместе с ним трофеи, видеть его в составе принципиального соперника очень странно.

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Годин продлевает контракт с Атлетико? Он очень важен для клуба и не может уйти. Я говорил с ним и знаю, что слухи об интересе Ювентуса и Манчестер Юнайтед – правда. Диего – идеальный капитан для нас, нет ничего удивительного в том, что он получит новый контракт", – цитирует Габи а AS.

Напомним, что Габи, который является воспитанником мадридского Атлетико и выступал за клуб на протяжении всей профессиональной карьеры, этим летом перешел в катарский Аль-Садд.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
до матча
8
час
:
16
мин
Атлетико
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