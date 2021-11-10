36-летний вингер попрощался с национальной командой, сообщает официальный твиттер сборной.

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Рикардинью решил уйти после 18 лет выступлений в составе Португалии. За это время он провел 187 матчей, в которых забил 141 мяч. С Рикардинью в составе пиренейцы победили на Евро-2018 и завоевали Кубок мира-2021. Сам футзалист был признан лучшим игроком двух чемпионатов Европы и планетарного форума в этом году.

Напомним, что Рикардинью за свою карьеру получил рекордные 6 "Золотых мячей". Лучшие годы он провел в родной Бенфике и испанском Интер Мовистаре.

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Obrigado pela ?????, @ricardinho10ofi! O Melhor Jogador de Futsal de Sempre diz adeus à Seleção Nacional. pic.twitter.com/7YdzNPxiaC — Portugal (@selecaoportugal) November 9, 2021