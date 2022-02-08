Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о своем подходе к комплектации команды.

"Я считаю, что это – неуважение к собственным игрокам. Мы воспитываем молодежь, которая должна понимать, что сможет сыграть за национальную команду.

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Возможно, какой-то результат быстрый на отдельных турнирах натурализованные игроки и могут принести, но это не гарантия того, что ты будешь побеждать. Поэтому на данный момент этот вопрос мы не рассматриваем", – цитирует Косенко Sport.ua.

Заметим, что в футзале широко распространена практика натурализовывать игроков. Сборная Украины на Евро-2022 выступала без подобных исполнителей и заняла итоговое четвертое место.

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