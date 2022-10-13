Голкипер испанской Торребланки Виктория Кислова была готова попрощаться со своей самой знаковой наградой.

Летом женская футзальная сборная Украины сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате Европы, что случилось с нашей командой впервые в истории. Виктория Кислова решила продать свою медаль на аукционе.

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В конце концов, лот выкупил портал Sport ua и решил оставить награду ее обладательнице. На вырученные средства Кислова смогла закрыть несколько нужд для украинских военных, о чем отчиталась на своей странице в Instagram.

Футзалистка сообщила, что удалось помочь в покупке двух автомобилей, 25 тысяч были перечислены в "Украинский женский батальон" на необходимые вещи для наших военных. 29 800 гривен пошли на покупку дождевиков и грелок. 10 тысяч были перечислены на реабилитацию украинского военного после ранения.

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