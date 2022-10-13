Футзалистка сборной Украины продала свою медаль с чемпионата Европы, чтобы помочь ВСУ
Голкипер испанской Торребланки Виктория Кислова была готова попрощаться со своей самой знаковой наградой.
Летом женская футзальная сборная Украины сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате Европы, что случилось с нашей командой впервые в истории. Виктория Кислова решила продать свою медаль на аукционе.
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В конце концов, лот выкупил портал Sport ua и решил оставить награду ее обладательнице. На вырученные средства Кислова смогла закрыть несколько нужд для украинских военных, о чем отчиталась на своей странице в Instagram.
Футзалистка сообщила, что удалось помочь в покупке двух автомобилей, 25 тысяч были перечислены в "Украинский женский батальон" на необходимые вещи для наших военных. 29 800 гривен пошли на покупку дождевиков и грелок. 10 тысяч были перечислены на реабилитацию украинского военного после ранения.
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