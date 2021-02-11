Футбольный сюрреализм из Португалии – игрокам Браги пришлось толкать автомобиль "скорой", который приехал за партнером
Футболисты Браги получили дополнительную нагрузку во время первого матча полуфинала Кубка Португалии против Порту.
Защитник "оружейников" Давид Карму получил тяжелую травму, и на поле появился автомобиль "скорой" помощи.
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Машина подъехала и забрала пострадавшего, но сдвинуться с влажного газона не смогла. На помощь пришли игроки Браги, которые вместе толкнули массивный бус.
Из-за длительной остановки арбитр компенсировал аж 12 минут. Брага завершала матч против 9 игроков Порту и таки смогла вырвать ничью на последних секундах – 1:1.
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