Футболисты Браги получили дополнительную нагрузку во время первого матча полуфинала Кубка Португалии против Порту.

Защитник "оружейников" Давид Карму получил тяжелую травму, и на поле появился автомобиль "скорой" помощи.

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Машина подъехала и забрала пострадавшего, но сдвинуться с влажного газона не смогла. На помощь пришли игроки Браги, которые вместе толкнули массивный бус.

Из-за длительной остановки арбитр компенсировал аж 12 минут. Брага завершала матч против 9 игроков Порту и таки смогла вырвать ничью на последних секундах – 1:1.

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