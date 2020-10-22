По случаю старта Лиги чемпионов украинские болельщики имеют возможность проверить свои знания в элитном баттле для футбольных эрудитов.

Уже сегодня состоится футбольный квиз, который организуют ГлуздоГерць и The GAME.ua. Ведущим соревнований станет один из лучших украинских комментаторов Роберто Моралес. Старт видеотрансляции – приблизительно с 20:20.

Если вы не успели или не решились зарегистрироваться для участия в турнире, имеете эксклюзивную возможность просмотреть перипетии соревнований и проверить свою смекалку и осведомленность в футболе.

Включайте, будет интересно!

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