"Мы стали разбалованные. Привыкли к крутому и атакующему футболу, когда команда быстро переходит от обороны в атаку, с классным результатом и победами. Сегодня ребятам было тяжело.

Украина – Швейцария: Тымчик оценил свой дебют в национальной сборной

Парни молодцы! Они проявили характер. Да, Швейцария здорово играла, неплохо пресинговала, владела мячом, шикарно атаковала флангами, высоко играли латерали. Тем не менее ребята справились! Ощущалась нервозность, местами было многовато брака.

Первый тайм был втягивающий. Во второй половине матча стали играть компактнее, поэтому результат справедливый. Могли забивать третий, но футбольный бог был на нашей стороне, когда мы не пропустили", – сказал Артем Федецкий в ефире ТК Футбол.

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.

Украина – Швейцария: 3 легионера удивляют, старые проблемы, голевые дебютанты и страх Шевченко в ключевом матче ЛН