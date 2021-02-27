"В первую очередь поздравляю футболистов – они сегодня сражались. У нас была очень затяжная безвыигрышная серия, давила на нас в психологическом плане. Вчера разобрали игру – мы знали, что Александрия все время прессингует. Команда хороша физически, на втором этаже у нас шансов не было. Была задача положить мяч вниз и контролировать его. Поле еще зимнее, пока еще трудно, но мы справились. Борьбу мы не проиграли, и футбольный бог был на нашей стороне.

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У нас была задача продвигаться благодаря коротким передачам и движению футболистов, потому что в силовом плане мы уступали. Это было видно – они очень сильны физически и высокие. Угловой для нас – это как пенальти. Но мы выдержали, дотерпели. Ждали ошибки Александрии – сначала Кулач забил, потом Оливье, снова Кулач. Я хочу поздравить футболистов – они заслужили сегодня. После длительной серии неудач я благодарен им.

Все футболисты заслужили победу – один забивает, а другие на него играют. Кто-то защищается, кто забивает, кто-то начинает атаку, а кто-то стоит на воротах. Выиграли – радуемся до следующей недели. Такова футбольная жизнь. Хорошо сегодня сыграл Альюн, провел матч без ошибок. В психологическом плане ему было трудно. У нас пять человек "южных" – Кане сегодня был не совсем тот, которого мы хотели бы видеть, Якубу сломался на ровном месте. Они привыкли к солнечной погоде. Для нас главное – дождаться, когда солнце запоет", – резюмировал Максимов в эфире программы "Тур ONLINE".

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