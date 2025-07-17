IFAB рассматривает возможность значительного расширения полномочий VAR – об этом сообщает The Times. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 июня 2026 года – перед стартом чемпионата мира.

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Одним из главных нововведений может стать просмотр VAR неправильных решений о назначении угловых – сейчас эта опция недоступна. Также предлагается разрешить VAR вмешиваться в случаях вторых желтых карточек, хотя это вызывает споры, ведь такие эпизоды часто субъективны.

Отдельно обсуждается радикальное изменение во время пенальти – в случае сейва вратаря мяч будет считаться "мертвым", то есть добивание станет невозможным. Такой подход полностью изменит привычную динамику стандартов.

Ключевое условие – новые полномочия VAR не должны увеличить задержки в игре. IFAB настаивает, что видеоассистенты должны принимать решения за считанные секунды.

Одобрят ли эти изменения – станет известно после деловой встречи IFAB в ноябре. Окончательное голосование ожидается в марте 2026-го, а в случае одобрения новые правила вступят в силу за несколько недель до старта ЧМ-2026.

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