Среди тех, кого удалось вернуть в Украину футбольный арбитр Дмитрий Кубряк, который пошел в ВСУ в статусе врача-нейрохирурга, сообщает Андрей Павелко в своем Facebook.

Ультрас Динамо "Редис" и другие герои "Азовстали" освобождены из российского плена

"С Дмитрием, ранее работавшим на матчах ПФЛ, мы виделись в конце марта в госпитале Днепра, где он оперировал наших раненых воинов. Вскоре он, несмотря на огромный риск, уехал с группой других медиков в окруженный российской ордой город Герой Мариуполь, чтобы спасать его Героев-защитников, где и попал в плен к оккупантам.

Это были 5 месяцев очень тяжелых испытаний для Дмитрия, который находился в печально известной Еленовке, и в течение которых мы верили, переживали, молились, поддерживали семью Дмитрия и искали возможности для его освобождения", – говорится в сообщении.

Отметим, что ночью с 21 на 22 сентября стало известно, что Украина сумела вернуть 215 военнопленных, часть из которых – герои-защитники "Азовстали". Среди них командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира – Святослав "Калина" Паламарь и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский.

Ультрас Шахтера погиб, обороняя "Азовсталь" от российских оккупантов