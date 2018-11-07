Футбольная журналистка из Аргентины для успешной карьеры уменьшила себе грудь – неприятность дня

Ведущая аргентинского спортивного канала решилась на пластическую операцию по уменьшению груди, поскольку те мешали ей работать.

Эту симпатичную аргентинскую девушку зовут Нати Хота и она вела футбольную программу на телеканале ESPN и, как оказалось, имела большие проблемы из-за размера своей груди. Собеседники девушки постоянно отвлекались на них, а это очень мешало ей работать и поэтому она решилась на такие кардинальные действия.

"Тот момент, когда ты расстроена, вспомнив, что вчера сделала операцию на груди и теперь не имеешь представления как будешь выглядеть" – так Нати подписала фото в своем аккаунте в сети Instagram сразу после операции.

А раньше Нати выглядела вот так:

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