toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

"Футбольная мафия, я не верю в аварию", – бывшая девушка Салы опубликовала загадочное сообщение

23 января 13:43 710 Читати українською
"Футбольная мафия, я не верю в аварию", – бывшая девушка Салы опубликовала загадочное сообщение
Эмилиано вместе с бывшей девушкой / twitter

Бывшая девушка Эмилиано Салы Беренис Шкаир молится за то, чтобы форвард Кардиффа остался жив.

После повидомляння о том, что самолет, на борту которого был Эмилиано Сала, исчез с радаров, девушка написала серию сообщений в Twitter, которые впоследствии удалила.

Поиск пропавшего самолета Салы возобновлен – найдено несколько обломков, полиция выдвинула 4 версии

В частности, Беренис написала следующее: "Расследуйте футбольную мафию, потому что я не верю в эту аварию".

"Я хочу проснуться утром, и узнать, что это все ложь. Пожалуйста, проведите расследование, потому что я не верю в эту аварию. Не прекращайте поиск из-за непогоды. Эмилио, мне нужно прочитать, что ты жив и тебя нашли. Я не могу поверить, что они прекращают поиск до завтра, они теряют время. Я чувствую, беспомощность – это ужас", – отметила девушка.

"Мне очень страшно", – в сети появились последние аудиосообщения Салы из самолета, который впоследствии исчез

Теги
Англия Нант Нант Эмилиано Сала Эмилиано Сала Кардифф Кардифф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13495 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
8
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук