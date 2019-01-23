"Футбольная мафия, я не верю в аварию", – бывшая девушка Салы опубликовала загадочное сообщение

Бывшая девушка Эмилиано Салы Беренис Шкаир молится за то, чтобы форвард Кардиффа остался жив.

После повидомляння о том, что самолет, на борту которого был Эмилиано Сала, исчез с радаров, девушка написала серию сообщений в Twitter, которые впоследствии удалила.

Поиск пропавшего самолета Салы возобновлен – найдено несколько обломков, полиция выдвинула 4 версии

В частности, Беренис написала следующее: "Расследуйте футбольную мафию, потому что я не верю в эту аварию".

"Я хочу проснуться утром, и узнать, что это все ложь. Пожалуйста, проведите расследование, потому что я не верю в эту аварию. Не прекращайте поиск из-за непогоды. Эмилио, мне нужно прочитать, что ты жив и тебя нашли. Я не могу поверить, что они прекращают поиск до завтра, они теряют время. Я чувствую, беспомощность – это ужас", – отметила девушка.

"Мне очень страшно", – в сети появились последние аудиосообщения Салы из самолета, который впоследствии исчез