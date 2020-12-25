"Лавриненко, Лавриненко, Лавриненко. Надо кого-то другого? Сергей из ничего сделал то, что мы сейчас имеем.

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На второй строчке следует отметить Костышина – он с футболистами из Первой лиги пробился в еврокубки. И есть еще двое наставников на третьем месте. Я сомневаюсь, кого выбрать – Скрипника или Рябоконя. Именно эти четверо тренеров делают "котлеты" из того, что есть. Ведь футбольная команда – это, как фарш, а с этого фарша еще надо сделать котлеты, а потом еще и пожарить. То есть получить результат. Вот и все!

Если учитывать Мистера Луческу в киевском Динамо... Конечно, это супертренер, но у него и выбор игроков хороший, 4-5 составов! А если лепить исключительно из того, что есть, это уже очень сложно", – цитирует Поворознюка официальный сайт Ингульца.

Напомним, Ингулец завершил первый круг украинской Премьер-лиги на 10 месте – в активе команды Сергея Лавриненко 11 очков.

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