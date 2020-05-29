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Футбольная ассоциация определила даты возобновления Кубка Англии

13:53 1 Читати українською
Футбольная ассоциация определила даты возобновления Кубка Англии
Стерлинг с Кубком Англии / фото из соцсетей

Старейший клубный турнир планеты получил предварительные даты возобновления борьбы за Кубок Англии в сезоне 2019/20.

Предварительное расписание матчей турнира Футбольная ассоциация (ФА) опубликовала на официальном сайте организации.

АПЛ официально объявила дату возобновления сезона

После объявления о рестарте АПЛ 17 июня ориентировочные даты возобновления получил и Кубок Англии. Четвертьфиналы турнира пройдут на выходных (27-28 июня). Матчи 1/2 финала тоже сыграют на уикенд – 18-19 июля. В свою очередь финал сыграют 1 августа. О месте и времени проведения поединков объявят позже.

Напомним, что матчи 1/4 финала Кубка Англии должны были сыграть еще в марте. Пары этой стадии выглядит таким образом:

Лестер – Челси

Ньюкасл – Манчестер Сити

Шеффилд Юнайтед – Арсенал

Норвич – Манчестер Юнайтед

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