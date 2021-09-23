Титульный партнер Шахтера решил очень оригинально отпраздновать победу дончан над Динамо (3:0) в Суперкубке Украины.

Parimatch отправил футболку Шахтера в космос, сообщает пресс-служба клуба. Именно так титульный партнер дончан поздравил их с победой над киевлянами.

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Специальный аэростат поднял форму "оранжево-черных" в стратосферу на высоту более 33 километров. Отмечается также, что Шахтер не только установил интересный рекорд Украины, но и сделал то, что не делал еще ни один клуб в мире.