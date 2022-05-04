Слава Диего Марадоны получила свою справедливую цену, которую до сих пор не видел мир.

Торги за футболку аргентинца с матча имени "руки Бога" завершились на отметке 7,1 млн фунтов, сообщает ВВС.

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Это превзошло все ожидания аукционного дома Sotheby's, прогнозировавшего 4-6 млн фунтов за футболку Марадоны. Также установлен новый исторический рекорд продажи вещей со спортивной тематикой. Ранее он принадлежал оригиналу документа Олимпийского манифеста 1892 года. Его в 2019 году продали за 7 млн фунтов.

До сих пор раритетная футболка Марадоны хранилась у Стива Ходжа – экс-хавбека сборной Англии, обменявшегося с легендарным нападающим. В том матче в июне 1986-го аргентинец забил гол рукой, а через несколько минут оформил дубль после прохода со своей половины поля. Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Легенде было 60 лет.

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