"Мы имели преимущество все 90 минут, но не сумели одержать победу. Потихоньку с каждой минутой наседали на ворота Ингульца, только гола не хватило. Не хватало последней передачи. После перерыва игра немного выровнялась, соперник перестроился, начал играть классические 4-2-3-1 и проводил неплохие контратаки.

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В большинстве мы не сумели дожать Ингулец. Это говорит о том, что мы пока не умеем позиционно атаковать. Были моменты: и стойка, и попадание в нашего игрока, когда мяч уже летел в ворота. Много ненужных ошибок, особенно в центре поля. Больше это касается второго тайма. Поэтому у Ингульца появились эти контратаки.

Трудно ли настраивать своих подопечных на дальнейшие матчи после потерь очков? Думаю, им всегда намного легче, чем мне как тренеру. Всегда беру ответственность на себя, в первую очередь. Хотя футболисты – тоже взрослые люди и должны также брать на себя какую-то вину", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожан.

Напомним, после 24-х туров Кривбасс в турнирной таблице УПЛ идет шестым, отставая от зоны еврокубков на 5 очков.

Кривбасс в большинстве расписал скучную ничью с Ингульцом – стойка, перекладина и "адские муки" УПЛ