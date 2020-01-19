"Футболисты считаются чуть ли не крепостными", – экс-игрок Горняка-Спорт отсудил у клуба немалую сумму

Бывший игрок Горняка-Спорт Алексей Пинчук прокомментировал ситуацию с выигранным судом против клуба о неправомерном разрыве контракта.

"Президент лукавит, когда говорит, что я платил деньги бывшему главному тренеру команды. Ни я, ни мой отец этого никогда не делали и делать не собирались. С чего? С 16 тысяч оклада? Да водитель троллейбуса в Днепре получает больше.

Агробизнес разорвал контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию – клуб на прощание потроллил "туриста"

Ни один клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке. CAS, ФИФА, УЕФА и УАФ придерживаются мнения, что если пункт контракта нарушает права футболиста, такой пункт считается недействительным.

Но почему-то только не для Горняка-Спорт, где футболисты считаются чуть ли не крепостными – их могут выгнать в любой момент, а уйти самым им нельзя. Футболисты отдают силы и лучшие годы своей жизни, рискуют здоровьем, а их, с позволения сказать, такие руководители могут в любой момент выгнать на улицу", – сказал Пинчук в комментарии Footboom.

Рух объявил о трансфере двух новичков с опытом игры в УПЛ

Напомним, Алексей Пинчук выиграл судебное дело у своего бывшего клуба – за разрыв контракта в одностороннем порядке без уважительных причин Горняк-Спорт должен выплатить футболисту компенсацию в размере 75 483,84 гривны