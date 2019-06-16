toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Футболисты сборной Украины U-20 ворвались на пресс-конференцию Петракова – эпическое видео

10:18 12 Читати українською
Футболисты сборной Украины U-20 ворвались на пресс-конференцию Петракова – эпическое видео
Сборная Украины U-20 / ФИФА

Игроки сборной Украины U-20 решили подшутить над главным тренером Александром Петраковым и ворвались на пресс-конференцию.

Сборная Украины U-20 победила в финале Южную Корею и стала чемпионом мира-2019.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: послематчевая пресс-конференция Александра Петракова

Игроки команды решили отпраздновать, ворвавшись на послематчевой пресс-конференцию главного тренера Александра Петракова.

"Сине-желтые" впервые в истории стали победителями юношеского Мундиаля. Ранее команда трижды вылетала на стадии 1/8 финала.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл

blog_ava
Барселона хочет выкупить у Бенфики своего воспитанника Гримальдо
00:40
132
Теги
Видеоновости Мир Александр Петраков Александр Петраков Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
36
мин
Парагвай
22:00
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук