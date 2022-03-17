Федерация футбола Грузии и игроки сборной организовали сбор гуманитарной помощи, которую отправят в Украину. Речь идет о медикаментах, медицинском оборудовании, разных продуктах и ​​детском питании.

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"Футболисты очень переживают из-за ситуации в Украине. Мы хотим выразить нашу поддержку украинскому народу. Надеемся, что война скоро закончится и население вернется к привычному ритму жизни, хотя это будет непросто. Надеемся, что сможем хоть немного помочь украинцам", – сказал капитан сборной. Грузии Гурам Кашия.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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