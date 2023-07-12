Футболисты продолжили играть во время мощного землетрясения - впечатляющее видео
12 июля 06:00 - Читати українською
Даже природные явления не помешали проведению футбольного матча.
Невероятный случай произошел во время встречи во втором дивизионе чемпионата Чили. Матч между Реколетой и Темуко чуть не сорвала природа.
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В начале второго тайма произошло землетрясение в 5,6 балла по шкале Рихтера. На видео хорошо видно, как камера начала трястись. Однако футболисты не паниковали и даже не думали останавливаться. Болельщики, к слову, тоже не удивились и не покинули свои места.
Судья все же остановил матч, но ненадолго. Отметим, что встреча закончилась вничью 2:2.
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