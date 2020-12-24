Игроки португальского гранда не сдерживали эмоций после выигрыша очередного трофея.

Порту уверенно переиграл Бенфику (2:0) в матче за Суперкубок Португалии 2020 – очередной трофей для клуба.

Порту добыл Суперкубок Португалии, уверенно обыграв Бенфику

После поединка футболисты безумно праздновали победу и, как это нередко бывает, решили разделить радость с главным тренером, сорвав его пресс-конференцию – получилось эффектно.

К слову, в текущем сезоне чемпионата Португалии пока что Бенфика располагается выше, чем Порту – второе и третье места соответственно и 2 очка разницы.

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