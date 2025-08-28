"То, как мы начали игру – нас как будто вообще не было на поле. Мы должны были бы показывать значительно лучший футбол. Я могу только извиниться перед нашими болельщиками, но я почувствовал, что сегодня мои игроки очень громко сказали, чего они хотят.

"Всем очевидно, что сегодня произошло": Аморим сделал загадочное заявление после вылета Манчестер Юнайтед из Кубка лиги

Я думаю, что победила лучшая команда – единственная команда, которая была на поле. И думаю, что моя команда и мои игроки сегодня очень громко высказались. Думаю, мы подошли к определенной черте. Думаю, что-то должно измениться.

В этот момент нам нужно сосредоточиться на отдыхе, а потом будет время подумать. Это больше, чем просто результат. Это самая большая проблема в команде. Думаю, сегодня это было очень очевидно. Когда ты играешь против команды из четвертого дивизиона, проблема не во вратаре, а во всем. В среде и в том, как мы относимся к турниру. Мы знаем, что сейчас находимся в моменте, когда люди обращают внимание на все. Каждая деталь приобретает большое значение, и сегодня мы это показали своей игрой. Поэтому мои игроки очень громко сказали все за меня", – цитирует Аморима ESPN.

Напомним, что Манчестер Юнайтед потерпел громкую неудачу в Кубке английской лиги, уступив в серии пенальти скромному Гримсби из четвертого английского дивизиона. Контракт Аморима с Манчестер Юнайтед действует до 30 июня 2027 года.

