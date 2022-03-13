Футболисты Миная будут тренироваться на базе Ювентуса
Очередная партия талантливой молодежи покинула Украину благодаря помощи представителей Серии А.
Воспитанники ДЮСШ Минай продолжат свои тренировки на базе туринского Ювентуса, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
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Накануне, 12 марта, футболисты отправились с клубной базы и поехали в Турин фирменными автобусами "бьянконери".
"Мэрия города Турин и футбольный клуб Ювентус откликнулись в это непростое для нас время и пригласили наших детей на тренировки и обучение. Они пробудут там до окончания войны в Украине.
Мы делаем все, чтобы дети могли в безопасности тренироваться и учиться. И это уже не первый подобный выезд. Мы уже отправили юношей в Латвию, сейчас ведем переговоры с клубами из Франции, Венгрии, чтобы они приняли наших детей", – сказал президент Миная Валерий Пересоляк.
Напомним, ранее европейские клубы совместно с УАФ создали механизм транспортировки детей из "горячих" регионов Украины в тренировочные базы на территории Европы.
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