Воспитанники ДЮСШ Минай продолжат свои тренировки на базе туринского Ювентуса, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

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Накануне, 12 марта, футболисты отправились с клубной базы и поехали в Турин фирменными автобусами "бьянконери".

"Мэрия города Турин и футбольный клуб Ювентус откликнулись в это непростое для нас время и пригласили наших детей на тренировки и обучение. Они пробудут там до окончания войны в Украине.

Мы делаем все, чтобы дети могли в безопасности тренироваться и учиться. И это уже не первый подобный выезд. Мы уже отправили юношей в Латвию, сейчас ведем переговоры с клубами из Франции, Венгрии, чтобы они приняли наших детей", – сказал президент Миная Валерий Пересоляк.

Напомним, ранее европейские клубы совместно с УАФ создали механизм транспортировки детей из "горячих" регионов Украины в тренировочные базы на территории Европы.

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