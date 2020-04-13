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"Футболисты должны чем-то жертвовать": Пятов не делает трагедии из-за вынужденной паузы в УПЛ

16:04 8 Читати українською
"Футболисты должны чем-то жертвовать": Пятов не делает трагедии из-за вынужденной паузы в УПЛ
Андрей Пятов / Getty images

Капитан Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов считает, что нынешний сезон удастся доиграть.

"Мы, футболисты, должны чем-то жертвовать, терпеть. Разумеется, будут травмы, клубы будут жаловаться на большое количество травм. Но надо же как-то выходить из этой ситуации. Если выйдем играть до июня, думаю, ничего страшного, если до декабря потерпим, чтобы выровнять график, который был.

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У нас и так в УПЛ половина июля и в августе было по одному матчу в неделю, кроме клубов, которые играют в еврокубках. Поверьте, мне лучше играть на третий день, чем проходить недельный цикл тренировок, мне это никогда не нравилось. Если футболист – профессионал и будет придерживаться питания и восстановления, думаю, проблем не должно быть", – сказал Пятов в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, из-за пандемии на территории Украины введен карантин до 24 апреля включительно. УПЛ ушла на вынужденную паузу, проведя лишь один тур после разделения на шестерки. В данный момент турнирную таблицу уверенно возглавляет Шахтер, на 13 очков опережая Зарю и Динамо.

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коронавирус Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер
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