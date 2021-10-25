"Чемпионат Украины сейчас очень слабый, в нем футболисты не растут, а деградируют. Должен быть сильный чемпионат, в котором идут "зарубы" и ведется серьезная борьба не только за чемпионство, но и за другие призовые места и еврокубковые путевки. Люди в таких условиях стараются, бьются, набираются опыта.

Красавец-гол Сайядманеша в видеообзоре матча ЦСКА София – Заря – 0:1

Как в английской Премьер-лиге, где аутсайдер может оказать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля. А у нас что? Держание мяча, "тык-мык-пык" – и все. На внутренней арене Шахтер еще может обыграть Зарю 6:1, а тут вышел – и "пятерочку" от Реала получил! Ну как такие разные игры могут быть? В то же время и сама Заря вышла на матч в Софии – и выиграла", – цитирует Яремчука FootBoom.

Напомним, украинцы понизились в рейтинге УЕФА и уже со следующего сезона останутся без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

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