Наконец-то стало известно имя обладателя последней индивидуальной награды по итогам прошлого сезона АПЛ.

Ассоциация футболистов профессионалов признала лучшим игроком сезона полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне. Для него это вторая победа подряд.

Диаш признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Интересно, что журналисты и АПЛ назвали лучшим одноклубника бельгийца – Рубена Диаса. Однако коллеги не дали португальцу собрать весь комплект наград.

К слову, в прошлом сезоне де Брюйне сыграл в составе Манчестер Сити 25 матчей в рамках АПЛ. Бельгиец забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

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