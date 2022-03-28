"Ни один игрок нашего клуба еще не вышел на передовую. Но мы пойдем. Если российские солдаты пойдут сюда, мы примемся за оружие. О футболе больше никто не думает. Раньше мы постоянно думали об этом, много тренировались и всегда думали о предстоящем матче.

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Футбол превалировал в нашей жизни, но сейчас он больше не кажется важным. Раньше мы заботились о победах в матчах, теперь мы заботимся о том, чтобы остаться живыми. Мы уехали в Турцию на перерыв в середине сезона, и это было хорошо. У нас были хорошие результаты, все игроки были в отличной форме. Болельщики с нетерпением ждали матчей, а персонал был занят подготовкой и продажей билетов на первую игру. Но незадолго до того, как это было, началась война.

Футболисты – герои во всем мире, потому что они забивают голы и выигрывают матчи. Но на Украине это уже не так. Мы больше не герои. Герои – это солдаты и обычные люди, которые помогают беженцам и являются волонтерами для военных.

Мы такие же, как все. Мы помогаем беженцам и, если потребуется, возьмем оружие. Мы вместе со всеми нашими болельщиками и всеми другими в Украине. Мы все одинаковые", – отметил Белый в интервью The Sun.

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