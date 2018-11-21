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Футболистки Львова снялись в эффектной фотосессии – они призывают обратить внимание на красоту женского футбола

11:55 163 Читати українською
Футболистки Львова снялись в эффектной фотосессии – они призывают обратить внимание на красоту женского футбола
Футболистки ФК Львов-Янтарочка. Фото Романа Породко

Футболистки ФК Львов-Янтарочка завершили 2018 соревновательный год фотосессией.

Как отметили в клубе, эта фотосессия призвана обратить внимание поклонников спорта №1 в Украине на красоту женского футбола и популяризировать его в нашей стране.

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Фото: Роман Породко

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