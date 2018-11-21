Футболистки Львова снялись в эффектной фотосессии – они призывают обратить внимание на красоту женского футбола

Сборная Украины — 14:38 59
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Следующий год будет большим, или Фил Джонс и Де Хеа в нашей сборной: реакция соцсетей на матч Украина – Турция
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"Граємо казна-де – такі спаринги нікому не потрібні". Україна – Туреччина, або Чому Луческу ще зарано на пенсіюСборная Украины — 13:00 241
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"Луческу нужно уволить немедленно". Турецкие СМИ хвалят молодую сборную Украины и объясняют, почему Мирча сохранит постСборная Украины — 12:22 492
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Евро-2020: состав всех корзин для жеребьевки квалификацииЛига наций — 09:25 808
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Украина – Турция: приличная заявка на будущее, новые лидеры, тренд антиЛуческу и вопросы к судье от обеих командСборная Украины — 00:48 4146
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