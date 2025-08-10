Женский чемпионат Украины, 2-й тур

Шахтер – Колос – 1:0

Гол: Головач, 21

Сегодня, 10 августа, состоялся матч 2-го тура женского чемпионата Украины между Шахтером и Колосом. Единственный гол во встрече забила капитанка дончан Виктория Головач.

Это взятие ворот стоит особого внимания – Виктория отправила мяч в сетку в стиле бывшей звезды Шахтера, бразильца Виллиана. Головач пробила в дальний угол безупречно – вратарь соперниц не имела никаких шансов на спасение!

Напомним, Виллиан защищал цвета донецкого клуба с 2007 по 2013 год.

