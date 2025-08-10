Футболистка Шахтера забила невероятный гол в стиле Виллиана – видео победного шедевра
Капитанка Шахтера Виктория Головач поразила болельщиков невероятным голом.
Женский чемпионат Украины, 2-й тур
Шахтер – Колос – 1:0
Гол: Головач, 21
Александрия официально объявила о подписании защитника Шахтера и сборной Украины
Сегодня, 10 августа, состоялся матч 2-го тура женского чемпионата Украины между Шахтером и Колосом. Единственный гол во встрече забила капитанка дончан Виктория Головач.
Это взятие ворот стоит особого внимания – Виктория отправила мяч в сетку в стиле бывшей звезды Шахтера, бразильца Виллиана. Головач пробила в дальний угол безупречно – вратарь соперниц не имела никаких шансов на спасение!
Напомним, Виллиан защищал цвета донецкого клуба с 2007 по 2013 год.
"Легкой кавалерии мало, нужны "Абрамсы": о вреде мелких порезов Шахтера, летящее Полесье и перегруженное Динамо