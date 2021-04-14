Повторный поединок "сине-желтых" с североирландками также закончился поражением для наших девушек. Нервное напряжение в матче достигло апогея на последних минутах – футболистка харьковского "Жилстрой-2" Натия Панцулая не смогла справиться с эмоциями и вимистила свою злость на сопернице.

Женская сборная Украины в матче плей-офф за выход на Евро-2022 уступила Северной Ирландии 0:2 и потеряла право выступать на континентальном первенстве.

Женская сборная Украины не смогла выиграть у Северной Ирландии путевку на Евро-2022

В конце встречи в поединке случился странный инцидент. Украинская полузащитница Натия Панцулая при счете 0:1 совершила странный и непонятный фол. Будучи первой на мяче, украинка решила любой ценой не позволить сопернице добраться до сферы и грубо снесла последнюю с ног. Как следствие, Панцулая увидела перед собой красную карточку, а украинки впоследствии еще раз пропустили.

Напомним, первая встреча в Ковалёвке также закончилась поражением "сине-желтых" со счетом 1:2.

Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии в первом матче плей-офф за выход на Евро