Украинская защитница харьковского Жиллобуда-1 Анна Петрик продолжит карьеру в Брейдаблике, сообщает пресс-служба исландского клуба.

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Срок контракта и условия перехода не сообщаются.

Напомним, 24-летняя украинка ранее выступала за Ильичевку, Жилстрой-1 и Львов. В 2019-м вернулась в харьковскую команду, с которой в текущем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов играла в одном квартете с Брейдабликом.

Кстати, в гостях украинки одолели исландок 2:0, а дома расписали безголевую ничью и не смогли пробиться в плей-офф турнира. За сборную Украины Петрик дебютировала в марте 2020 года матчем против Шотландии – всего провела за национальную команду семь поединков.

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