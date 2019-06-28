toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Футболистка сборной Швеции страстно поцеловала свою датскую коллегу – они оказались парой

16:19 201 Читати українською
Футболистка сборной Швеции страстно поцеловала свою датскую коллегу – они оказались парой
Хардер (слева) и Эрикссон были соперницами

Форвард сборной Дании Пернилль Хардер стала звездой чемпионата мира среди женщин, не сыграв на турнире ни одного матча.

После матча Швеция – Канада в рамках 1/8 финала (1:0) Хардер настойчиво прорывалась к полю, чтобы поздравить защитника скандинавской сборной Магдалену Эрикссон. Добравшись до своей цели, датчанка не удержалась и страстно ее поцеловала.

Футболистки сборной США объявили о помолвке

"Чего не сделаешь ради любви. Но не волнуйтесь, Дания всегда останется для меня страной №1", – подтвердила Хардер отношения между обоими.

Добавим, что в четвертьфинале чемпионата мира Швеция встретится с Германией. Дания вообще не пробилась на турнир.

Твіттеріада. Вона проміняла Роналду на лесбійську любов, екс-гравець збірної України кардинально змінив зовнішність

blog_ava
Незабитый решающий пенальти Дерлиса в видеообзоре матча Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)
08:49
1017
Теги
Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
9
мин
Венесуэла
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук