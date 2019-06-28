Футболистка сборной Швеции страстно поцеловала свою датскую коллегу – они оказались парой

Форвард сборной Дании Пернилль Хардер стала звездой чемпионата мира среди женщин, не сыграв на турнире ни одного матча.

После матча Швеция – Канада в рамках 1/8 финала (1:0) Хардер настойчиво прорывалась к полю, чтобы поздравить защитника скандинавской сборной Магдалену Эрикссон. Добравшись до своей цели, датчанка не удержалась и страстно ее поцеловала.

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"Чего не сделаешь ради любви. Но не волнуйтесь, Дания всегда останется для меня страной №1", – подтвердила Хардер отношения между обоими.

Добавим, что в четвертьфинале чемпионата мира Швеция встретится с Германией. Дания вообще не пробилась на турнир.

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