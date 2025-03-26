Историческое событие произошло в Высшей лиге чемпионата Украины среди женщин – в матче между Полесьем и Кривбассом был забит самый быстрый гол.

В матче между женскими командами Полесья и Кривбасса был установлен рекорд чемпионата Украины – самый быстрый гол в истории. Голом отметилась нападающая Юлия Стець, а понадобилось для этого всего 15 секунд.

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Получилось довольно просто – после длинной передачи Стець выиграла борьбу сразу у двух защитниц Кривбасса и легко реализовала выход один на один.

Добавим, что женские команды Кривбасса и Полесья находятся в группе выбывания Высшей лиги Украины по женскому футболу, имея в активе 13 и 11 очков соответственно (до начала игры). Первый тайм завершился со счетом 3:3.

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