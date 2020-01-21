Футболистка Ливерпуля получила ужасное рассечение на тренировке – жуткие кадры

Вратарь женской команды Ливерпуля и молодежной сборной Англии Фрэн Китчинг получила жуткую травму головы на одной из тренировок.

"Это произошло на тренировке. Худшая травма, которую я когда-либо получала – был большой отек и много боли, я выглядела как кукла с листьями капусты под глазами. Сейчас чувствую себя намного лучше и готова вернуться на поле с девушками. Поддерживаю их из дома каждую минуту! До встречи на поле", – написала 21-летняя футболистка.

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Отметим, что Ливерпуль в английской женской Суперлиге занимает 11 место из 12 участников. Молодая футболистка сыграла в этом сезоне 4 матча. Ранее она выступала за Челси.

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