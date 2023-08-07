Футболистка Динамо забила со штрафного от центральной линии – видео курьезного гола с ляпом голкипера
11:36 - Читати українською
В матче между женскими командами Вереса и Динамо забили гол, ставший вирусным в соцсетях.
Для Динамо чемпионат Украины среди женщин стартовал матчем против ровенского Вереса. Киевлянки одержали уверенную победу (3:1), хотя до конца основного времени счет был ничейным.
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Победный гол в свой актив записала Анна Прокопенко. Она выполняла удар со штрафного рядом с центральной линией и просто загрузила мяч как можно ближе к воротам соперниц. Впрочем, голкипер Вереса такого явно не ожидала, и умудрилась в этой ситуации пропустить.
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