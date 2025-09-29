В Польше проходят ротационные учения Войск территориальной обороны (ВТО) в Колашице. В них принимал участие экс-футболист Гжегож Стец.

В своих соцсетях Ренджинянка сообщил о смерти 34-летнего игрока. Согласно информации Przegladsportowy, военнослужащий почувствовал себя плохо ночью и был доставлен в специализированную больницу в Ясло. Отмечается, что смерть Гжегожа Стеца не связана с учениями.

Гжегож Стец, воспитанник клуба Ренджинянка Вояшувка, служил в 4-й Ясельской роте 33-го легкого пехотного батальона. Обстоятельства его смерти расследуют военные и полиция Ясло.

