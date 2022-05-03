Когда победа имеет очень большое значение, можно надеяться увидеть на невероятные уловки.

В конце матча третьей лиги чемпионата Болгарии между Балканом и Баласицей хозяева разыграли настоящее представление, пытаясь затянуть время.

Футболист пытался избить женщину-арбитра после своего удаления в финальном матче – видео

Балкан побеждал со счетом 2:1 и, чтобы сорвать финальный штурм гостей, футболист хозяев якобы получил травму. "Повреждение" оказалось столь серьезным, что понадобились носилки. Однако пострадавшему показалось, что его уносят с поля слишком быстро. Несколько забавных падений с носилок чуть не спровоцировали потасовку с командой соперника, которая быстро осознала, что их пытаются обмануть.