УЕФА приняла строгое решение в отношении защитника Атлетика Йерая Альвареса. Игрока дисквалифицировали на 10 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.

Как сообщает Marca, контрольный тест состоялся 1 мая 2025 года после матча Лиги Европы против Манчестер Юнайтед. Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA), обнаружила в пробе футболиста канренон – вещество из категории диуретиков и маскировочных агентов, входящее в список запрещенных.

2 июня 2025-го Йерай добровольно согласился на временное отстранение. Через неделю было открыто дисциплинарное производство, которым занимались инспекторы отдела этики и дисциплины УЕФА. Окончательное решение следующее – защитника отстранили до 2 апреля 2026 года.

В то же время в решении отмечается, что речь идет о неумышленном нарушении. Согласно регламенту УЕФА, Йерай Альварес получит разрешение вернуться к тренировкам с командой и пользования клубными объектами за два месяца до завершения бана – со 2 февраля 2026 года.

Таким образом, Атлетик остался без ключевого защитника на большую часть сезона, а сам футболист вынужден будет ждать весны 2026-го, чтобы снова появиться на поле.

