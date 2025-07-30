– Случалось ли, что футболисты пробовали ухаживать? Как ты реагируешь на это?

– Да, бывало. Реагирую спокойно. Самая смешная ситуация – один футболист пришел в мой номер в 23:00, хотя речь шла только об автографе для племянников моей подруги. Я его морально поучила – он потом меня заблокировал в Instagram.

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– Бывали ли моменты, когда что-то на съемке пошло совсем не по плану – и как ты выкрутилась?

– Интервью с Трубиным. Мне сказали, что имею только 10 минут вместо запланированного времени. Пришлось мгновенно импровизировать. Все удалось, но это было неожиданно.

– Кто из футбольных персон до сих пор остается твоим "незакрытым гештальтом"?

– Олег Блохин. Я с ним связывалась, но пока – безуспешно.

– Назови трех героев (игроков, тренеров или функционеров), которые тебя реально поразили во время интервью.

– Максим Хлань – очень открытый, искренне благодарил за интервью. Роксана Малиновская – мы говорили на девятом месяце ее беременности, и она была очень искренняя. А еще – один игрок, с которым интервью не состоялось, но мы начали общаться так, будто знали друг друга вечность, – цитирует Пастухову yesport.

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