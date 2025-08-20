Экс-игрок молодежной команды Шахтера Александр Роспутько теперь будет выступать за клуб из страны-агрессора.

Портал Transfermarkt сообщает, что одиозный воспитанник Шахтера Александр Роспутько перебрался в клуб Второй лиги РФ.

"На языке России мы здесь не общаемся": арбитр сделала громкое замечание для тренера и игрока одной из команд (ВИДЕО)

21-летний предатель будет выступать за Чайку из Песчанокопского. До этого футболист почти 2 года находился без футбола из-за побега из расположения Шахтера U-19 после игры Юношеской лиги УЕФА в октябре 2023 года. Тогда "горняки" разорвали контракт с игроком, узнав, что он получил паспорт РФ.

Добавим, что Роспутько имел в своем активе 4 матча за сборную Украины U-19. Несмотря на это скандальный футболист решил отправиться в болотное государство, которое ежедневно терроризирует мирные города Украины.

"Затерянный": ватные мозги, зависть или агентские мутки – дело Роспутько сложнее, чем кажется на первый взгляд